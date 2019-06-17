Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при возникновении угрозы извне

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Роскомнадзор разработал план маршрутизации интернет-трафика в случае возникновения внешних угроз российскому сегменту Сети. Проект соответствующего приказа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что в соответствии с законом об автономном Рунете в случае появления внешних угроз безопасности и целостности функционирования российской части Интернета централизованное управление сетью связи общего пользования возьмет на себя Роскомнадзор.

Весь обмен трафиком будет вести только через точки, находящиеся на территории России. Исключение предполагается сделать только для Калининградской области, а также для посольств, консульств и других представительств РФ за границей.

Подобным образом трафик должен будет маршрутизироваться в том случае, если получатель или отправитель сообщения находится внутри страны.

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