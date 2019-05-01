Президент России подписал закон об автономном Рунете

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе российского сегмента Интернета. Соответствующий документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

До этого законопроект был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации.

Новелла предполагает, что при Роскомнадзоре будет создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет ответственен за управление сетями в критических ситуациях.

Кроме того, Роскомнадзор сможет определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Последние должны будут установить «технические средства противодействия угрозам».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на реализацию предусмотренных законом мер предполагается выделить минимум 30,8 млрд рублей в рамках программы «Информационная безопасность».

Закон начнет действовать с ноября 2019 года. Нормы криптографической защиты информации и обязанность операторов использовать национальную систему адресации доменных имен должны вступить в силу позднее – с 1 января 2021-го.

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