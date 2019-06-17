Президент РТ прибыл с рабочей поездкой в Тюмень

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Тюмень. В международном аэропорту «Рощино» его встретил губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Предполагается, что руководители двух регионов подпишут Соглашение между Республикой Татарстан и Тюменской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ должен обеспечить дальнейшее развитие двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе.

На следующий день, 18 июня, Рустам Минниханов намерен посетить ряд предприятий области: Тюменский завод нефтепромыслового оборудования «Бейкер Хьюз» и завод «Тюменские насосы «Шлюмберже». Кроме того, его ознакомят с передовыми медицинскими технологиями, внедряемыми Федеральным центром нейрохирургии.

Завершить визит Президента Татарстана должна с активистами татарской общины Тюменской области.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ побывал с рабочим визитом в Харбине – столице китайской провинции Хэйлунцзян.

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