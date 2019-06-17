Дни Татарстана в Харбине завершились концертом Государственного симфонического оркестра РТ

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Дни Республики Татарстан в рамках VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019 в Харбине завершились концертом Государственного симфонического оркестра. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Концерт мастеров искусств Республики Татарстан в Харбине открыли Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао», — говорится в сообщении.

Рустам Минниханов пожелал от имени всех татарстанцев благополучия и процветания китайскому народу. «Сегодня мы покажем вам яркий образец культуры татарского народа и нашей страны. Надеемся, что этот вечер вам запомнится и станет еще одним связующим звеном между нашими народами, — сказал он. — Уверен, развитие взаимодействия будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Благодарю вас за участие в этом празднике и желаю вам приятного просмотра концерта».

Государственный симфонический оркестр РТ под руководством дирижера Александра Сладковского представил всемирно известные произведения Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно, а также музыкальные произведения Назиба Жиганова, Фуата Мансурова, Резеды Ахияровой и других авторов.

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