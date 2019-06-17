Татар-информ

17 июня 2019, 18:33

Общество

Для сокращения времени приема посетителей МФЦ в РТ создает «базу знаний» о заявителях

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Общество

Для сокращения времени приема посетителей МФЦ в РТ создает «базу знаний» о заявителях

Фото: Рамиль Гали/архив

В настоящее время «база знаний» отрабатывается и наполняется данными, отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). У МФЦ Татарстана может появиться «база знаний» о заявителях. Она поможет специалистам многофункциональных центров во время приема быстро получить личные данные посетителя для оказания услуг, тем самым сократив время его пребывания в офисе МФЦ. Об этом на пресс-конференции заявила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Хочется создать “базу знаний”. Если заявитель к нам обратился, то его паспортные данные уже занесены в базу. При вводе фамилии посетителя из “базы знаний” будут выходить паспортные данные, ИНН и так далее. То есть заявление автоматически будет заполнено. И человек не 15, а две минуты будет находиться в офисе», – рассказала спикер.

Ленара Музафарова отметила, что в настоящее время «база знаний» наполняется данными и активно отрабатывается.

«Это закрытая информация, она никуда не может выйти, и ею никто не может воспользоваться. У нас все каналы закрыты, данные нельзя скопировать. Когда наш сотрудник заходит в базу, то система запоминает, кто вошел, в какое время. У каждого сотрудника своя цифровая электронная подпись, они даже работу не могут начать без нее. С этим все строго», – подчеркнула директор МФЦ в РТ.

Кроме того, по словам спикера, планируется дополнить перечень услуг по жизненной ситуации. «Услуги по жизненной ситуации будем дополнять. Например, родился ребенок, требуется оформление различных документов. Заявитель пришел в МФЦ один раз, заполнил на каждую услугу заявление. К этим услугам можно было бы еще подтянуть, к примеру, запись в детский сад. Пока наша информационная система не доработана, но надеемся, что до конца года прорыв в этом плане будет. Нужно, чтобы программа сигнализировала, какие дополнительные услуги еще можно предложить. Тогда человеку не придется приходить несколько раз в офис», – пояснила Ленара Музафарова.

Всего МФЦ в Татарстане оказывают 175 различных видов услуг – федеральных, региональных и муниципальных. Ежедневно в МФЦ обращаются около 10 тыс. человек. 

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