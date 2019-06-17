Жители Татарстана в МФЦ могут получить консультации сотрудника Роспотребнадзора по Skype

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Жители Татарстана в офисах МФЦ могут по Skype задать интересующий вопрос сотруднику Управления Роспотребнадзора по РТ и получить его консультацию. Об этом на пресс-конференции заявила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«У МФЦ заключено соглашение с Роспотребнадзором о предоставлении такой услуги, как видеоконсультация. Конечно, заявитель может оставить у нас жалобу, и мы ее перенаправим в Роспотребнадзор. Но самый лучший вариант – когда не требуется письменного обращения, потому что ответ придет не сразу. Посетитель может пообщаться с сотрудником Роспотребнадзора по "Скайпу"», – рассказала спикер.

По словам Ленары Музафаровой, видеоконсультация возможна с помощью гостевых компьютеров в офисах МФЦ, расположенных в крупных городах республики. «Сотрудник Роспотребнадзора сразу ответит на все вопросы, проконсультирует и даже поможет написать жалобу», – отметила она.

«Мы приглашаем все государственные органы работать таким образом и готовы подписать соответствующие соглашения. Ведь если на приеме в МФЦ посетитель получает отказ от ведомства, то наш специалист не ответит, с чем это связано. А вот связать заявителя со специалистом того органа, от которого пришел отказ, было бы замечательно. Все наши гостевые компьютеры подключены к "Скайпу". Со стороны госорганов требуется только один ноутбук и сотрудник», – добавила директор МФЦ в РТ.

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