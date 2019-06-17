Татар-информ

17 июня 2019, 17:15

Общество

По факту слива воды из Чебаксы Казанская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку

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Общество

По факту слива воды из Чебаксы Казанская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура по результатам проверки слива воды на ГТС Чебакса даст оценку действиям контролирующих органов.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). По факту слива воды из гидротехнического сооружения Чебакса в Советском районе Казани Казанская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку. Об этом на месте происшествия корреспонденту «Татар-информ» сообщил сегодня заместитель казанского межрайонного природоохранного прокурора Назим Псардия.

«Прокуратурой на основании поступивших обращений от СМИ организована проверка по факту слива воды из водного объекта Чебакса. По результатам проверки будет дана оценка действиям контролирующих органов и органов местного самоуправления. В том числе будет дана правовая оценка при наличии ущерба окружающей среде. Ущерб может быть причинен как водному объекту, так и водным биоресурсам», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что из-за сильнейшего обмеления искусственного водоема неподалеку от населенного пункта Чебакса люди собирали рыбу в ведра руками. Гидротехническое сооружение пересохло и превратилось грязную жижу, в которой беспомощно барахталась рыба. Такое видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Однако на сегодняшний день рыбы в бывшем водоеме не осталось. Она утекла вместе с водой в Киндерку.

«Имеются специальные методики расчета ущерба. В данном случае ситуация неоднозначная и тяжелая для расчета ущерба, но в любом случае будем принимать меры для поиска свидетелей и доказательств. При наличии ущерба, при наличии бездействия должностных лиц будет дана уголовно-правовая оценка. При наличии соответствующих признаков будет составлен протокол об административном правонарушении», — добавил Назим Псардия.
 

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