На обмелевшем искусственном водоеме возле Чебаксы в Казани люди ловят рыбу руками

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Из-за сильнейшего обмеления искусственного водоема неподалеку от поселка Чебакса в Советском районе Казани люди собирают рыбу в ведра голыми руками. Такое видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

«Какая-то дичь происходит на озере Чебакса под Казанью. Оно пересохло и превратилось грязную жижу, в которой беспомощно барахтается рыба. Люди сейчас собирают ее голыми руками, в противном случае она все равно погибнет в трясине ила», — сообщил автор видео.

Видео снято на мобильный телефон. На нем отчетливо видно, как люди в резиновых сапогах ходят по дну высохшего водоема, как по грязным лужам, и собирают рыбу. Кто-то вытаскивает улов сачками, а кто-то просто ловит рыбу руками и складывает в ведра. Рыбе попросту некуда деваться из этих луж, поэтому ведра рыбаков заполняются достаточно быстро.

«Это не озеро, а гидротехническое сооружение. Если по карте посмотреть дальше, вода с этого участка попадает в речку Киндерку. На данное место мы не выезжали, потому что пока не было обращений. Данную информацию мы направим в Минэкологии РТ и Федеральное агентство по рыболовству. У каждого гидротехнического сооружения есть собственник. Решение по водным объектам регионального значения дает Минэкологии РТ», — сообщил «Татар-информ» начальник отдела по государственному надзору за состоянием биоразнообразия Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Алмаз Закиров.

Собеседник предполагает, что вода на данном объекте была спущена для того, чтобы избежать подтопления близлежащих пунктов в период весеннего половодья. Он также отметил, что в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам пару месяцев назад поступало сообщение об обмелении озера, находящегося неподалеку от населенного пункта Чебакса. Со слов собеседника, это был другой объект.

«Месяца два назад поступило сообщение по Чебаксе, что уровень воды низкий. Там есть плотина. Говорили, что снега зимой было много, поэтому ее спустили. Когда мы выехали, гибели рыбы выявлено не было», — добавил Закиров.

В пресс-службе Минэкологии РТ отметили, что по обращению граждан в начале июня специалисты ведомства выезжали на данный объект. Тогда факт обмеления подтвердился, но мора рыбы обнаружено не было.

«Инспекторы центрального территориального управления Минэкологии РТ в ходе обследования объекта факт снижения уровня воды оперативно зафиксировали. Было установлено, что данный водный объект является гидротехническим сооружением и находится на балансе МУП „Водоканал“», — отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.

ИА «Татар-информ» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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