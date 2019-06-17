Татар-информ

17 июня 2019, 16:58

ПолитикаОбщество

Татьяна Ларионова рассказала о первых итогах проекта по контролю за исполнением нацпроектов в РТ

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ПолитикаОбщество

Татьяна Ларионова рассказала о первых итогах проекта по контролю за исполнением нацпроектов в РТ

Фото: tatarstan.er.ru

Зампредседателя Госсовета РТ отметила, что Татарстан – лидер по количеству объектов в рамках национальных проектов.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В исполкоме Татарстанского отделения «Единой России» состоялось заседание, в ходе которого участники обсудили ход реализации контроля за исполнением нацпроектов местными депутатами в районах РТ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Республика Татарстан — регион-лидер по количеству объектов в рамках национальных проектов. Основные организационные вопросы уже решены, соглашения подписаны, средства на реализацию проектов начали поступать», — рассказала заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. 

По ее словам, проект по контролю за исполнением нацпроектов в республике был запущен всего две недели назад и уже привлек активных татарстанцев, заинтересованных в качественном проведении работ по ремонту и возведению социальных объектов в рамках нацпроектов.

Ларионова рассказала, что в республике на сегодняшний день строятся 29 детсадов с ясельными группами, и родители проявляют высокую активность в мониторинге хода работ. 

«Уже есть положительные примеры фотографий, которые дают исчерпывающую актуальную информацию об объектах, на основе которых можно делать выводы, принимать решения. Мы ставим задачу привлечь к мониторингу население», — сообщила зампредседателя Госсовета РТ.

5 июня члены фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана будут контролировать реализацию национальных проектов в республике. Решение об участии в партийном контроле над реализацией нацпроектов было принято сегодня на совместном заседании фракции «Единая Россия» и депутатской группы «ТНВ» в парламенте РТ.

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