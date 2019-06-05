Фракция «Единая Россия» в Госсовете РТ будет контролировать реализацию нацпроектов в Татарстане

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Члены фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана будут контролировать реализацию национальных проектов в республике. Решение об участии в партийном контроле над реализацией нацпроектов было принято сегодня на совместном заседании фракции «Единая Россия» и депутатской группы «ТНВ» в парламенте РТ.

«Предлагаю членам фракции “Единая Россия” принимать активное участие в реализации национальных проектов на своих территориях и осуществлять контроль над их исполнением», – сказала заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

Каждый депутат-член фракции будет принимать участие в организации контроля над реализацией нацпроектов на закрепленной за ним территории и в одномандатных округах. Кроме того, по инициативе фракции «Единая Россия» на заседаниях комитетов Госсовета РТ будет рассмотрен ход реализации профильных нацпроектов.

Целью партийного контроля является повышение эффективности исполнения национальных проектов, достижение результатов и, как следствие, обеспечение благополучия и повышения качества жизни населения.

Решением Президиума Регионального политического совета татарстанского отделения партии «Единая Россия» в марте была создана рабочая группа контроля над реализацией национальных проектов. Ее возглавила Татьяна Ларионова.

«На сегодня, наверное, ни в одном субъекте Российской Федерации нет настолько плотной совместной работы органов исполнительной власти и партийных структур “Единой России”, как в Татарстане. Наша республика практически единственный регион страны, который заключил такое количество соглашений с федеральными структурами, – отметил заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов. – Подготовительная работа проведена колоссальная. Сегодня запущен механизм партийного контроля над реализацией нацпроектов».

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин издал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития». На его основе разработан пакет национальных проектов, утвержденный 24 декабря 2018 года. Речь идет о глобальных инвестициях в развитие регионов по 12 направлениям. В общей сложности за пять лет федеральное Правительство готово вложить в реализацию национальных проектов 25,7 трлн рублей.

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