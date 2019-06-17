Татар-информ

17 июня 2019, 17:01

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МУП «Водоканал»: Причиной обмеления искусственного водоема возле Чебаксы стала сломанная задвижка

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ОбществоЗдоровье и среда

МУП «Водоканал»: Причиной обмеления искусственного водоема возле Чебаксы стала сломанная задвижка

Фото: Рамиль Гали

По словам Альберта Бикмуллина, на полную реконструкцию дамбы в Советском районе Казани возле Чебаксы потребуется 22 млн рублей.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Причиной обмеления искусственного водоема возле поселка Чебакса в Советском районе Казани стала сломанная задвижка. Об этом «Татар-информ» сообщил сегодня заместитель директора МУП «Водоканал» Альберт Бикмуллин.

«Люди попали на объект, сломали замок, украли металлические штурвалы и повредили механизм донной задвижки. Это было месяц назад. Мы написали заявление, когда обнаружили кражу. Мы просто эту задвижку не можем закрыть, и придется ее менять. Завтра будем ее менять. Из-за этого вытекает вода в реку Киндерку», — рассказал он на месте происшествия.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что из-за сильнейшего обмеления искусственного водоема неподалеку от населенного пункта Чебакса люди собирали рыбу в ведра голыми руками. Гидротехническое сооружение пересохло и превратилось грязную жижу, в которой беспомощно барахталась рыба. Такое видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Однако на сегодняшний день рыбы в бывшем водоеме не осталось. Она «утекла» вместе с водой в Киндерку.

«Вообще, этому гидротехническому сооружению, Чебаксе, 118 лет. Срок эксплуатации нормальный — 50 лет — превышен. В 2016 году нам ее передали. На сегодняшний момент, чтобы полностью реконструировать всю эту дамбу, необходимо около 22 млн рублей. В паводковый период определенный сброс воды был, но не такой большой, как сейчас. Паводок — это когда талые воды и есть опасность разрушения плотины», — пояснил Бикмуллин.

Собеседник «Татар-информ» также рассказал, что к донной задвижке можно было спуститься по металлической лестнице, которая тоже пропала. По его словам, глубина ГТС в паводковый период составляла около пяти метров. Сейчас оно по внешнему виду больше напоминает большую лужу. По словам начальника отдела по государственному надзору за состоянием биоразнообразия Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Алмаза Закирова, собственник этого объекта может быть привлечен к ответственности.

«Произошла авария гидротехнического сооружения. Вся вода потихоньку стекает в реку Киндерку. Для этого должно быть разрешение на водопользование. Если такого решения нет, то грозит административная ответственность по статье 7.6. КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Может быть привлечен к ответственности собственник данного объекта. Представители Минэкологии РТ должны возбудить административное расследование и привлечь виновное лицо, которое пользуется водным объектом, к ответственности», — пояснил он.

В пресс-службе Минэкологии РТ сообщили, что по обращению граждан в начале июня специалисты ведомства выезжали на данный объект. Инспекторы центрального территориального управления Минэкологии РТ в ходе обследования объекта факт снижения уровня воды зафиксировали, мора рыбы обнаружено не было. Было установлено, что данный водный объект является гидротехническим сооружением и находится на балансе МУП «Водоканал».

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