Синоптики предупредили о сохранении высокой пожарной опасности лесов в Татарстане

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В период с 18 по 24 июня на территории Татарстана и в Казани местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс). Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Также, по данным синоптиков, 18 июня и 19 июня в республике прогнозируются кратковременные дожди. Днем и вечером 19 июня возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 15 — 20 м/с, местами град. Температуры воздуха 18 июня ожидаются ночью +8..+13°, днем до плюс 20 — 25 градусов.

19 июня ночью ожидается +10..+15°, днем — до +23..+28°.

20 июня в первой половине ночи местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в остальное время существенных осадков не ожидается. Ночью будет не ниже +12..+17°, днем температура поднимется до +24..+29°.

21 и 22 июня местами по Татарстану прогнозируется кратковременный дождь, днем ожидается до +25..+30°.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казань вернется жара к середине начавшейся недели.

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