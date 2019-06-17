Офис МФЦ откроется в казанском микрорайоне «Салават Купере» в июле

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани в этом году откроется три новых офиса МФЦ. Один из них уже в июле начнет работу в микрорайоне «Салават Купере». Об этом на пресс-конференции сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«В этом году откроем три дополнительных офиса МФЦ. По просьбам жителей Казани, уже в июле откроется офис в “Салават Купере”. Также большое отделение МФЦ появится в Юдино», – рассказала спикер.

Кроме того, по словам Ленары Музафаровой, еще один офис многофункционального центра откроется на улице Максимова в Авиастроительном районе Казани. «Совсем скоро начинаем ремонтно-строительные работы. Надеемся, что к концу года, где-то в ноябре, мы откроем этот объект», – отметила она.

В Татарстане за последние четыре года сеть многофункциональных центров значительно расширилась. На сегодня в республике действует 55 офисов «Мои документы» и 281 удаленное окно приема в сельских поселениях.

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