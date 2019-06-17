Олег Тактаров провел в Казани мастер-класс по джиу-джитсу

(Казань, 17 июня, «Татар-информ). Накануне в поселке Мирный прошел мастер-класс по джиу-джитсу от чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и известного актера Олега Тактарова. Соответствующая информация опубликована на сайте Минспорта РТ.

На открытии мероприятия присутствовали руководитель исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ Александр Даренков, а также муфтий РТ, обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу Камиль хазрат Самигуллин.

«Приятно, что такие мировые звезды ММА и кинематографа, как Олег Тактаров, уделяют большое внимание не только профессиональным спортсменам, но и всем любителям и ценителям боевых искусств нашей республики, всем желающим позаниматься от мала до велика», — отметил во время мероприятия Даренков.

На спортивной базе МВД поселка Мирного, где проходил мастер-класс, Олегу Тактарову и Камилю Самигуллину вручили медали «За заслуги перед обществом» 1-й степени.

Как сообщалось ранее, Президент Татарстана Рустам Минниханов 15 июня встречался с Олегом Тактаровым в Болгаре, где проходило мероприятие «Изге Болгар жыены», приуроченное к годовщине принятия ислама Волжской Булгарией.

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