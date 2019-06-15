Рустам Минниханов встретился с чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Олегом Тактаровым

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Болгар, где встретился с актером, телеведущим, общественным деятелем и чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Олегом Тактаровым.

Фото, на котором Президент РТ пожимает руку прославленному спортсмену, он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Олег Тактаров — кочле егет (перевод с тат. "сильный парень" — прим. Т-и)», — подписал снимок Минниханов.

В Болгаре сегодня проходит мероприятие «Изге Болгар жыены», приуроченное к годовщине принятия ислама Волжской Булгарией.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.