В ходе диспансеризации за 2018 год почти у 200 тыс. россиян обнаружили рак

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). За 2018 год в ходе диспансеризации в России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований, сообщает RT со ссылкой на Минздрав РФ.

Это составило 910,3 случая на 100 тыс. человек. У 68% опухоль находилась на начальной стадии.

Частота впервые обнаруженных случаев рака молочной железы составила 73,3 на 100 тыс. человек, случаев рака толстой кишки и ее придатка — 15,8 на 100 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что за 97% пациентов, у которых впервые выявили рак, было установлено диспансерное наблюдение. Всего за 2018 год диспансеризацию прошли 21,9 млн человек, что составляет 92% от запланированного числа.

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