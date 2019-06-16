Алексей Песошин посетил авиагонки Red Bull Air Race

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил основную зрительскую площадку авиагонок Red Bull Air Race — Центр семьи «Казан», сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Алексей Песошин понаблюдал за соревнованиями пилотов класса Master и посмотрел церемонию награждения победителей в классе претендентов. Ему показали вышку, на которой осуществляется контроль за полетами.

Кроме того, Премьер-министр РТ пообщался с гендиректором авиагонок Эриком Вульфом.

Алексея Песошина сопровождали глава Минспорта республики Владимир Леонов, вице-премьер Лейла Фазлеева и гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

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