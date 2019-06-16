Артур Шипилов

16 июня 2019, 17:32

Спорт

Рев двигателей и реки энергетических напитков: завершился казанский этап Red Bull Air Race

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Спорт

Рев двигателей и реки энергетических напитков: завершился казанский этап Red Bull Air Race

Фото: Владимир Васильев

Чемпионом этапа стал японский пилот Ёши Муроя.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани подошёл к концу двухдневный праздник пилотирования — этап мировой серии Red Bull Air Race. Победителем этапа в классе Master стал японец Ёши Муроя, в классе Challenger — немец Флориан Бергер.

В первый день в воздушном пространстве Центра семьи «Казан» состоялся первый Кубок Challenger и квалификация класса Master. Начиная именно с казанского этапа в правила подсчета очков пришли изменения: теперь победитель, а также призеры квалификации получали очки, что создавало преимущество уже на самом старте. Кубок же любителей проходил на протяжении двух дней. Победителем первого стал пилот из Гонконга Кенни Чан. Спортсмен победил уже в четвёртый раз за карьеру, однако отметил, что ему помогал советом действующий лидер серии Master Ёши Муроя: «Победа была очень важной, ведь свободная практика не удалась. Однако мне помог Ёши, из-за этого я смог добиться неплохого результата».

Победу же в квалификации впервые одержал француз Мика Бражо, за ним расположился действующий чемпион Мартин Шонка, третий — Франсуа Ле Во. «Очень приятно впервые выиграть квалификацию и заработать три очка в общий зачет. Мы знали, что нам нужно делать, и мы планировали выжать из самолета максимум», — рассказывал на пресс-конференции довольный Бражо.

Заключительный день стартовал вторым Кубком Challenger, на этот раз сильнейшим стал Флориан Бергер из Германии. Стоит отметить, что количество болельщиков во второй день сильно поубавилось: с утра по Казани прошёл небольшой дождь. Однако с появлением солнца начали появляться и зрители.

Во время церемонии открытия мероприятия перед гостями выступили министр спорта Татарстана Владимир Леонов и генеральный директор Red Bull Air Race Эрик Вольф. Первым слово взял Леонов: «Это финальное соревнование подобного формата, но, несмотря ни на что, мы не ставим точку этой истории, мы ставим многоточие. В этом сезоне было непросто вернуть гонку в Казань, но оно того стоило».

«Я рад, что наши гонки проходят на фоне объекта всемирного наследия “ЮНЕСКО”. Мы уверены, что все пилоты приехали сюда, чтобы войти в историю. Спасибо всем, кто помогал провести это мероприятие — Республике Татарстан, Российской Федерации и гражданской авиации», — заявил Вольф.

По результатам квалификации пилоты класса Master узнали своих оппонентов в первом раунде воскресной гонки. Победитель здесь выявлялся в три этапа: раунд-14, раунд-8 и Финал четырёх. В отличии от квалификации, в раундах соперники боролись не со всеми сразу, а только с одним из них. До Финала четырёх дошли японец Ёши Муроя, австралиец Мэтт Холл, чех Мартин Шонка и француз Франсуа Ле Во.

В драматичнейшем заключительном вылете сильнейшим оказался Ёши, который обогнал ближайшего преследователя Мэтта Холла на 185 тысячных секунды.

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