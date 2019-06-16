Абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске в девятый раз подряд стал Марат Мухамедзянов

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске в девятый раз стал Марат Мухамедзянов. Мастеру спорта вручили на майдане барана и автомобиль «Лада Granta», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Это уже третья «Гранта», завоеванная борцом за последние три года.



Мухамедзянов является уникальным спортсменом, освоившим три вида борьбы – вольную, национальную и на поясах, причем во всех он завоевал звание мастера спорта.



Чемпион занимается трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу – борьбой в спортзале «Факел». Кроме того, два-три раза в неделю ходит в бассейн и тренажерный зал. На тренировках помимо спарринга делает упражнения на развитие силы: приседание – не менее 200 кг, жим лежа – 180 кг, становая тяга – примерно 220 кг. Марат признается, что к своей физической форме он подходит «основательно».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на нижнекамском Сабантуе выдающиеся сельчане и горожане получили республиканские награды.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.