Татар-информ

16 июня 2019, 21:20

Общество

Абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске в девятый раз подряд стал Марат Мухамедзянов

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Общество

Абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске в девятый раз подряд стал Марат Мухамедзянов

Фото: e-nkama.ru

Победитель увез с праздника плуга барана на новой «Ладе Granta».

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске в девятый раз стал Марат Мухамедзянов. Мастеру спорта вручили на майдане барана и автомобиль «Лада Granta», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Это уже третья «Гранта», завоеванная борцом за последние три года.

Мухамедзянов является уникальным спортсменом, освоившим три вида борьбы – вольную, национальную и на поясах, причем во всех он завоевал звание мастера спорта.

Чемпион занимается трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу – борьбой в спортзале «Факел». Кроме того, два-три раза в неделю ходит в бассейн и тренажерный зал. На тренировках помимо спарринга делает упражнения на развитие силы: приседание – не менее 200 кг, жим лежа – 180 кг, становая тяга – примерно 220 кг. Марат признается, что к своей физической форме он подходит «основательно».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на нижнекамском Сабантуе выдающиеся сельчане и горожане получили республиканские награды.

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