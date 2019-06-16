В Нижнекамске выдающиеся сельчане и горожане получили республиканские награды на Сабантуе

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин и первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Марат Муратов провели сегодня на майдане торжественное награждение жителей города и района, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Директору УСК «Нефтехимик» Сергею Клипачеву вручили медаль Татарстана «За доблестный труд», мать шестерых детей Дарья Хузина удостоилась медали «Ана даны – Материнская слава», кладовщик ООО «Союз-Агро» Надежда Андрианова получила почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».





Начальник Управления культуры Нижнекамского района Гузель Мубаракшина, директор Центра детского творчества Ульяна Князева и директор ансамбля «Нардуган» Наиль Мусифуллин удостоились благодарностей Президента РТ, телятница агрофирмы «Кармалы» Елена Казакова и водитель ООО «Союз-Агро» Александр Демидов – благодарностей Кабмина РТ.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 2 тыс. артистов представили зрителям историю Герея и Айбике на Сабантуе в Нижнекамске.

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