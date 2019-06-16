Более 2 тыс. артистов представили зрителям историю Герея и Айбике на Сабантуе в Нижнекамске

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). На майдане в Ильинке близ Нижнекамска началась торжественная часть празднования Сабантуя. Люди съезжаются на гуляния с раннего утра, из города безостановочно курсируют автобусы, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



С 10 часов утра на главной сцене начался театрализованный пролог. В нем задействованы 1200 школьников, 700 танцоров, 300 артистов сцены и другие участники.



Но открытии праздника зрителям представили романтическую историю джигита Герея и красавицы Айбике. «Перед зрителями возникнут картины сельской жизни татарской деревни с ее многовековыми традициями, обычаями, яркими национальными костюмами, музыкой, танцами», – было отмечено в анонсе мероприятия.



Сегодня же на майдане гости Сабантуя увидят традиционные выставки сельхозтехники разных поколений и товаров, производимых сельчанами. Также организована выставка домашних животных.

Для самых юных нижнекамцев работает детский майдан, батутный городок и другие аттракционы. Дошкольники представят концертную программу, а все желающие смогут посоревноваться в настольных играх.



Для тех, кто не смог попасть на майдан, ведется прямая трансляция.

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