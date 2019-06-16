Любовь к фастфуду может стать причиной слабоумия

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Употребление фастфуда приводит к преждевременному старению мозга и, соответственно, слабоумию. К такому выводу пришли исследователи из Австралийского национального университета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Медики изучили 200 научных работ, в которых исследовались связи между здоровьем головного мозга, старением и внешними факторами.

В итоге ученые выяснили, что нездоровая пища и недостаток физической активности на протяжении длительного времени увеличивают вероятность возникновения диабета второго типа, а также развития деменции и атрофии мозга.

При этом когнитивные проблемы могут возникнуть намного раньше, чем обычно, и оказаться необратимыми. В связи с этим специалисты отметили, что советы по снижению риска деменции у 60-летних людей зачастую практически бесполезны. Они призвали переходить на правильный режим питания в как можно более раннем возрасте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые назвали главную опасность фастфуда для детей.

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