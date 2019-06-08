Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Учеными названа главная опасность постоянного употребления фастфуда для детей, сообщает РИА Новости.

Исследователи Неаполитанского университета выяснили, что организм каждого любителя фастфуда подвержен повышенному риску накопления в организме веществ, которые способствуют развитию пищевой аллергии. Также постоянное употребление продуктов быстрого питания приводит к повышеннию в организме уровня белковых и жировых молекул, покрытых углеводами. Особенно этой опасности подвержены дети.

Кроме этого два года назад исследователи обнаружили, что жирная и калорийная пища способствует развитию болезни Альцгеймера, меняя работу мозга так, что у человека появляется зависимость от пищи, ее чрезмерного употребления.

Фастфуд может вызвать и появление и других серьезных заболеваний, таких как, например, астма.

Это может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.