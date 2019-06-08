Татар-информ

8 июня 2019, 14:26

Здоровье и среда

Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

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Здоровье и среда

Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

Постоянное употребление фастфуда может привести к накоплению в организме веществ, способствующих возникновению пищевой аллергии.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Учеными названа главная опасность постоянного употребления фастфуда для детей, сообщает РИА Новости.

Исследователи Неаполитанского университета выяснили, что организм каждого любителя фастфуда подвержен повышенному риску накопления в организме веществ, которые способствуют развитию пищевой аллергии. Также постоянное употребление продуктов быстрого питания приводит к повышеннию в организме уровня белковых и жировых молекул, покрытых углеводами. Особенно этой опасности подвержены дети. 

Кроме этого два года назад исследователи обнаружили, что жирная и калорийная пища способствует развитию болезни Альцгеймера, меняя работу мозга так, что у человека появляется зависимость от пищи, ее чрезмерного употребления. 

Фастфуд может вызвать и появление и других серьезных заболеваний, таких как, например, астма.

Это может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем.

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