Издательские новинки и публичные лекции: уже одиннадцатый книжный фестиваль проходит в Казани

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В субботу, 15 июня, в казанском парке «Черное озеро» открылся Летний книжный фестиваль, организуемый Центром современной культуры «Смена». В общей сложности 80 издательств представили в столице Татарстана множество редких книг вместе с бестселлерами.

Страной – гостем фестиваля в этом году стала Швеция. В частности, шведская писательница и журналистка Элисабет Осбринк представила свою книгу «1947. Год, в который все началось». Описание года, во многом определившего ход послевоенной истории, перевело на русский язык издательство Ad Marginem.

Кроме того, прозаик Давид Нюман и поэт Ида Берьель обсудили социальный облик писателя, а давно живущий в Швеции драматург Дмитрий Плакс и работающая последнее время в этой стране писательница Елизавета Александрова-Зорина поспорили о социальной роли литератора. Все эти мероприятия прошли при поддержке шведского посольства в Москве.

Австрийский философ и психоаналитик Роберт Пфаллер представил свою работу «Ради чего стоит жить», вышедшую на русском языке в Издательстве Института Гайдара, а известный российский популяризатор науки Тим Скоренко – изданную «Альпиной нон-фикшн» книгу «Изобретено в СССР». Работа философа напоминает о ценностях, оставленных современной культурой в стороне, и о последствиях этого, а книга журналиста рассказывает о сделанных в Советском Союзе изобретениях, порой несправедливо забытых.

Помимо этого, антрополог Дмитрий Опарин поведал желающим о методологии исследования истории жителей одного дома. Театр post представил спектакль Дмитрия Волкострелова по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко «Я свободен», состоящей из 535 фотографий и 13 подписей к ним. Уличная студия книжного магазина «Маршак» организовала чтение желающими импровизированного рэпа на стихи обэриутов. А у пришедших на фестиваль вместе с родителями детей неподдельный интерес вызвала инсталляция «Лабиринт Баухауса» от проекта «Смена Дети» и мастерской Qullar.

Несмотря на пасмурную погоду, в субботу на площадке фестиваля побывали множество жителей Казани. Даже в последний раз проходящие в столице Татарстана авиагонки Red Bull Air Race не смогли вызвать оттока посетителей: многие успели побывать и там, и там.

В воскресенье одиннадцатый по счету книжный фестиваль «Смены» продолжает свою работу. Первые лекции сегодня начнутся в 13 часов. Остается надеяться, что ухудшившаяся погода не уменьшит внимания публики.

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