Джим Ди Маттео: Систему присуждения очков в Red Bull Air Race изменили для большей зрелищности

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Директор мировой серии авиагонок Red Bull Air Race Джим Ди Маттео на пресс-конференции после квалификационных гонок объяснил причину изменения начисления очков.

«Мы постарались повысить важность квалификационной гонки. Прежде всего мы хотели заставить пилотов соревноваться. Начиная с этапа квалификации, теперь они вынуждены менять стратегию. Сегодня все постарались выложиться по полной, что сделало гонку более зрелищной», — объяснил директор серии.

Начиная с казанского этапа, за квалификационные вылеты пилотам будут присуждаться очки: 3 балла — за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье.

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