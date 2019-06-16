Татар-информ

16 июня 2019, 10:20

ОбществоЗдоровье и среда

Казань вошла в число лучших по мнению россиян городов для медицинского туризма

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ОбществоЗдоровье и среда

Казань вошла в число лучших по мнению россиян городов для медицинского туризма

Фото: Рамиль Гали/архив

Рейтинг составлен по результатам опроса, проведенного в Интернете.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Казань вошла в топ городов, которых жители России считают оптимальными для медицинского туризма. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Внутри страны россияне чаще всего выбирают для медицинского туризма Санкт-Петербург, Москву, Казань и Новосибирск, а за ее пределами – Тель-Авив и Берлин.

Столицу Татарстана оптимальным для туризма в медицинских целях городом сочли 10% опрошенных. Тель-Авив назвали 27% участников опроса, Петербург – 20%, Москву – 16%, Берлин и Новосибирск – по 8%.

«Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему, в какой город лучше всего отправиться для лечения и получения медицинских услуг», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-10 городов с самыми интересными музеями

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