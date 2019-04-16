Казань вошла в топ-10 городов с самыми интересными музеями

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Столица Татарстана вошла в десятку городов, популярных для походов по музеям, рейтинг представило аналитическое агентство «ТурСтат».

В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург (50%), Москва (25%) и Нижний Новгород (6%). Также в рейтинг попали Владимир, Великий Новгород и Ярославль — за них проголосовали 3% респондентов. За Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь отдали голоса по 2% участников интернет-опроса.

Сегодня, 18 мая, по всему миру отмечается День музеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на «Ночи музеев» гости и жители Казани смогут посетить научные шоу, рок-концерты, выступления уличных музыкантов, встретиться с известными артистами в музеях и творческих пространствах столицы РТ. С подробной программой можно ознакомиться на портале «События».

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