Два новых дома для сельских учителей в Альметьевском районе получили заключение о соответствии

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Два новых жилых многоквартирных дома для сельских учителей в Альметьевском районе республики получили заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.



Двухэтажные жилые дома возведены в селе Абдрахманово по улице Советская и Т. Исламова и полностью соответствуют требованиям проектной документации, в том числе требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета.



Общая площадь каждого из зданий составила 612,33 квадратных метра. В них расположены по четыре квартиры. Дома предназначены для заселения учителей сельской школы.



В них имеются двух- и трехкомнатные квартиры с просторной кухней, ванной и мебелью. Жилой дом построен на коммерческой основе.



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