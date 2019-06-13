В новый дом с надписью «Я люблю Агрыз» заселились врачи и воспитатели

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Накануне Дня России в Агрызе произошло знаменательное событие: сдан в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом по улице Чайковского. В доме, построенном в рамках республиканской программы, будут жить участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций и предприятий, сироты, врачи, получившие жилье по гранту Правительства РТ, пишут «Агрызские вести».



Руководитель исполкома района Андрей Авдеев поздравил новоселов. «На фасаде дома написаны слова ”Я люблю Агрыз". Мы уверены, что семьи, которые будут здесь жить, будут любить наш родной город, трудиться, чтобы сделать его еще краше и комфортнее. Мы желаем каждой семье благополучия и счастья», – сказал глава исполкома.

Воспитательница детского сада №7 Гулия Валеева получила квартиру в новом доме на условиях соципотеки. «Надеюсь, наша большая дружная семья в скором времени обустроится в новой двухкомнатной светлой, благоустроенной квартире», – поделилась Гулия.

Квартиры для сестер Марины и Людмилы Самариных выделена в рамках республиканской программы «Обеспечение жильем детей-сирот». «Сестра до этого жила у родных. А я – в приемной семье. Не могу нарадоваться тому, что мы обе будем жить в одном доме», – со слезами на глазах поблагодарила Марина.



Среди тех, кто празднует новоселье, есть и врачи, которые получили жилье по гранту Правительства РТ. Вот уже год, как заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Лидия Волкова начала работать в Агрызе. «До этого мы жили у родителей моего мужа. Очень скоро планируем переехать в новую двухкомнатную квартиру. Мы сами выбрали ее. Очень удобная квартира на втором этаже», – делится радостью Лидия Васильевна.

Молодая мама Олеся Нигмедзянова сейчас находится в декретном отпуске. Она также радуется, что сына Дамира будет удобно водить в детский сад. Молодой врач-невролог скоро собирается выйти на работу. «До этого мы снимали квартиру. Теперь у нас будет свой угол. В Агрыз мы переехали два года назад. Мой муж отсюда. И родственников много. За короткое время успела полюбить этот небольшой уютный городок. Поэтому планируем обосноваться здесь», – рассказала уроженка Марий Эл Олеся Игоревна.

Врач-невролог, заместитель главного врача по медицинской части Светлана Овчинникова – уроженка Малой Пурги Удмуртии. До этого ей приходилось приезжать на место работы из соседнего района.

«Большое спасибо Правительству Татарстана, руководству района, строителям, которые нас порадовали, – сказала Светлана Овчинникова, выступившая от имени новоселов.



После того, как руководители и строители в торжественной обстановке перерезали красную ленту, гости праздника, семьи прошли в здание. Многие семьи уже в ближайшее время переедут в новый дом.



Ранее на общественных слушаниях по поддержке семей в рамках национальных проектов министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин сообщил, что в Татарстане до конца 2024 года планируется в 1,5 раза увеличить объемы ввода жилья. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

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