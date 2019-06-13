Татар-информ

13 июня 2019, 12:14

Общество

В новый дом с надписью «Я люблю Агрыз» заселились врачи и воспитатели

Рекомендуем

Общество

В новый дом с надписью «Я люблю Агрыз» заселились врачи и воспитатели

В доме, построенном в рамках республиканской программы, будут жить участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Накануне Дня России в Агрызе произошло знаменательное событие: сдан в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом по улице Чайковского. В доме, построенном в рамках республиканской программы, будут жить участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций и предприятий, сироты, врачи, получившие жилье по гранту Правительства РТ, пишут «Агрызские вести».

Руководитель исполкома района Андрей Авдеев поздравил новоселов. «На фасаде дома написаны слова ”Я люблю Агрыз". Мы уверены, что семьи, которые будут здесь жить, будут любить наш родной город, трудиться, чтобы сделать его еще краше и комфортнее. Мы желаем каждой семье благополучия и счастья», – сказал глава исполкома.

Воспитательница детского сада №7 Гулия Валеева получила квартиру в новом доме на условиях соципотеки. «Надеюсь, наша большая дружная семья в скором времени обустроится в новой двухкомнатной светлой, благоустроенной квартире», – поделилась Гулия.

Квартиры для сестер Марины и Людмилы Самариных выделена в рамках республиканской программы «Обеспечение жильем детей-сирот». «Сестра до этого жила у родных. А я – в приемной семье. Не могу нарадоваться тому, что мы обе будем жить в одном доме», – со слезами на глазах поблагодарила Марина.

Среди тех, кто празднует новоселье, есть и врачи, которые получили жилье по гранту Правительства РТ. Вот уже год, как заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Лидия Волкова начала работать в Агрызе. «До этого мы жили у родителей моего мужа. Очень скоро планируем переехать в новую двухкомнатную квартиру. Мы сами выбрали ее. Очень удобная квартира на втором этаже», – делится радостью Лидия Васильевна.

Молодая мама Олеся Нигмедзянова сейчас находится в декретном отпуске. Она также радуется, что сына Дамира будет удобно водить в детский сад. Молодой врач-невролог скоро собирается выйти на работу. «До этого мы снимали квартиру. Теперь у нас будет свой угол. В Агрыз мы переехали два года назад. Мой муж отсюда. И родственников много. За короткое время успела полюбить этот небольшой уютный городок. Поэтому планируем обосноваться здесь», – рассказала уроженка Марий Эл Олеся Игоревна.

Врач-невролог, заместитель главного врача по медицинской части Светлана Овчинникова – уроженка Малой Пурги Удмуртии. До этого ей приходилось приезжать на место работы из соседнего района.

«Большое спасибо Правительству Татарстана, руководству района, строителям, которые нас порадовали, – сказала Светлана Овчинникова, выступившая от имени новоселов.

После того, как руководители и строители в торжественной обстановке перерезали красную ленту, гости праздника, семьи прошли в здание. Многие семьи уже в ближайшее время переедут в новый дом.

Ранее на общественных слушаниях по поддержке семей в рамках национальных проектов министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин сообщил, что в Татарстане до конца 2024 года планируется в 1,5 раза увеличить объемы ввода жилья. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Авиарейсов из Казани в Узбекистан может стать больше
Новости дня
13:18
«Три сестры» Сергея Женовача в Казани: зрители угостились пирогами и побывали в березовой роще

Гастроли Студии театрального искусства в Казани продлятся до 19 июня.

13:02
Новые детские сады в Набережных Челнах начнут открываться с июля

Заведующие детсадами подтвердили, что штат воспитателями укомплектовали на 90%, нянь еще набирают.

12:46
Гидрометцентр РТ предупреждает татарстанцев о сильном ветре

Порывы северо-западного ветра усилятся до 15 — 18 м/с.

12:38
Минниханов посетит VI Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине

Казанский Кремль огласил программу однодневного визита Президента РТ в Китай.

12:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о проведении соревнований по борьбе корэш

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:24
Авиарейсов из Казани в Узбекистан может стать больше

Президент РТ Рустам Минниханов обсудил с послом Узбекистана в России продвижение турпотока в страну.

12:14
В новый дом с надписью «Я люблю Агрыз» заселились врачи и воспитатели

В доме, построенном в рамках республиканской программы, будут жить участники программы социальной ипотеки – работники бюджетных организаций.

12:12
Минниханов выступил за наращивание товарооборота с Узбекистаном

Президент Татарстана провел переговоры с послом Узбекистана в России накануне открытия Генконсульства Узбекистана в Казани.

12:00
В 2019 году Казанский вертолетный завод планирует произвести около 80 вертолетов

С начала года КВЗ изготовил 14 машин.

11:56
Ленария Муслюмова будет исполнять обязанности заместителя председателя исполкома ВКТ

Табрис Яруллин ушел с поста по собственному желанию

11:48
Прием заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019» завершится в конце недели

В этом году заявки разделены по трем категориям: доброе дело, творческая работа и социальный проект.

11:32
Ночью в Татарстане похолодает до минусовых температур

В республике объявлено штормовое предупреждение.

11:16
Народный артист РФ и РТ Рашид Калимуллин провел концерт и мастер-классы в Узбекистане

Произведения композитора прозвучали в исполнении Национального симфонического оркестра под управлением дирижера Алибека Кабдурахманова.

11:00
В «Вертолетах России» назвали КВЗ ведущим предприятием гражданского вертолетостроения

Перед Казанским вертолетным заводом стоит задача увеличить долю гражданского назначения в общем объеме выпуска холдинга.

10:55
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин рассмотрел 55 вопросов избирателей

Решения по каждому обращению будут доведены до заявителей.

10:48
В Казани на научном симпозиуме специалисты представят более 20 докладов об истории Золотой Орды

Международный научный симпозиум «История и культура Золотой Орды», приуроченный к 750-летию Золотой Орды, продлится до 15 июня.

10:43
Под Нижнекамском мужчина утонул, пытаясь вытащить упавшую в воду удочку

Тело 38-летнего погибшего было найдено на глубине трех метров в 50 метрах от берега.

10:24
Василь Шайхразиев проводит встречу с заявившим об уходе с поста председателя ВФТМ Табрисом Яруллиным

На встрече обсуждается вопрос продолжения проектов, начатых Яруллиным в рамках деятельности в ВФТМ.

10:11
В Рыбно-Слободском районе РТ легковушка вылетела в кювет, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло накануне рано утром на 71-м автодороги Казань – Рыбная Слобода.

10:00
«Вертолеты России» командировали на КВЗ первого замгендиректора холдинга

Рабочая поездка руководства связана с тем, что холдинг возлагает на КВЗ задачи по увеличению доли продукции гражданского назначения.

09:54
В Набережных Челнах построят два хоккейных корта и бассейн

Строительство объектов начнется в этом году.

09:40
Минздрав РФ поддержал перенос продажи алкоголя и табака в отдельные магазины
09:12
В Татарстане переправу через Свиягу сделают четырехполосной

Рядом со старым мостом на 757-м км трассы М7 предполагается построить новый.

09:00
Узбекистан планирует в три раза увеличить внешний товарооборот с Татарстаном

По итогам прошлого года товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном увеличился и составил более 146 млн долларов США.

09:00
Казанские вертолеты «Ансат» поучаствуют в летной программе на авиашоу в Ле Бурже

В Парижском авиасалоне представят два вертолета «Ансат» производства Казанского вертолетного завода.

События