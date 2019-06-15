Пять номинаций и главный приз в полмиллиона рублей: в ИТ-парке Казани стартовал «Цифровой прорыв»

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» стартовал на площадке казанского ИТ-парка в Казани.

За 36 часов участники из Республики Марий Эл и Республики Татарстан должны создать прототипы цифровых продуктов. По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.

«На площадку приглашены 200 лучших специалистов из Марий Эл и Татарстана, чтобы они попробовали себя в решении задач, которые поставлены в рамках национальных проектов. Уже завтра, через 36 часов, мы увидим результаты — рабочие продукты, которые помогут сделать жизнь наших граждан лучше и легче», — сказал журналистам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Поприветствовать команды и экспертов вышли заместитель Премьер-министра по цифровой экономики Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Антон Грачев, директор отделения компании «МегаФон» в Республике Татарстан Дмитрий Кузнецов.

«Всем участникам желаю вдохновиться новыми идеями и создать решения, способные изменить ход российской цифровой революции. Встретимся на финале конкурса, который пройдет в Татарстане в этом сентябре!» — сказал со сцены Шайхутдинов.

До начала работы над проектами на сцену вышли эксперты — те люди, к которым на протяжении всего дня участники могут обращаться за помощью.

«Я разработчик компании МТС. Специализируюсь на Java. Также я являюсь техническим экспертом в области образования. Если у вас есть вопросы, буду рада на них ответить», — обратилась к участникам эксперт Ольга.

Затем у участников начался мозговой штурм. Команды начали работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда».

Студенты изуниверситета Иннополис объединились в команду «Сила призыва» и определились, что они разработают мобильное приложение для электронной отправки штрафов.

«Лично для меня хакатон — это возможность создать проект, который пригодится в будущем. Сегодня нам нужно сделать удобное приложение для отправки штрафов. Оно поможет отказаться от бумажной волокиты с доставкой штрафов по почте», — сказала член команды Розалия Амирова.

Финал конкурса «Цифровой Прорыв» состоится в сентябре в столице Республики Татарстан, где примут участие лучшие технологические команды из 40 городов России.

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