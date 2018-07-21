Минниханов станет участником «Изге Болгар жыены» в Болгаре

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент РТ Рустам Минниханов посетит город Болгар, где примет участие в торжественном мероприятии «Изге Болгар жыены», приуроченном к годовщине принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Рабочая программа Минниханова в Болгаре начинается с раннего утра, отметила Лилия Галимова.

«По прибытии, с 8 утра, у него начинается рабочая программа. Запланированы встречи с религиозными деятелями, которые прибыли на это важное мероприятие», — сообщила Галимова.

Она добавила, что затем у Президента РТ запланирована небольшая экскурсия по объектам Болгара, которую он посетит вместе с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым и главой республиканского парламента Фаридом Мухаметшиным. Завершением программы станет праздничный намаз.

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