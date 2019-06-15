Шайхутдинов: «Цифровой прорыв» направлен на выявление новых инициатив от молодых технологичных людей

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В казанском IT-парке стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Во время 36-часового хакатона участники разработают прототипы цифровых продуктов, призванных помочь в решении острых проблем различных отраслей России.

«Конкурс направлен на решение масштабных задач и развитие как задач, которые поставлены 204 указом Президента РФ (Владимира Путина — прим. Т-и.), цифровой экономикой, но самое главное — он направлен на выявление новых инициатив от молодых технологичных людей, которые вполне могли бы возглавить технологическое развитие нашей страны», — отметил заместитель Премьер-министра по цифровой экономике РТ Роман Шайхутдинов.

В свою очередь директор IT-парка Антон Грачев подчеркнул, что это первый хакатон, который поддерживает государство.

«Мы проводили десятки хакатонов в этих стенах, но это один из первых, где государство вместе с компаниями выступает в единой связке. Мне кажется, это очень серьезный посыл общественности и профессиональному сообществу, потому что государство готово к серьезным решительным технологическим изменениям», — прокомментировал спикер.

В «Цифровом прорыве» принимают участие 200 человек со всей страны. Соревнования проходят в следующих номинациях: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика» и «ЖКХ и городская среда».

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.

«МегаФон уделяет большое внимание развитию цифровых талантов. Участие в таких проектах, как „Цифровой прорыв“, позволяет нам привлечь новые кадры и идеи для своего бизнеса, а участникам — получить возможность реализовать собственные инициативы. Для создателей самых интересных разработок МегаФон предусматривает возможность дальнейшего трудоустройства, а также выделит специальные денежные гранты. Лучшие бизнес-решения будут рассматриваться с целью практической реализации в компании», — сообщил директор отделения компании «МегаФон» в Республике Татарстан Дмитрий Кузнецов.

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