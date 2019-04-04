Минсельхозпрод РТ напомнил о необходимости совмещать защиту и питание растений

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). С учетом начавшегося на полях Татарстана периода формирования урожая аграрии республики должны в своей работе совмещать решение вопросов защиты и питания растений. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов на совещании в Доме Правительства региона, докладывая о ходе сезонных полевых работ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Пакетный подход позволяет решить целый комплекс проблем, связанных с сорняками, болезнями, вредителями, а также одновременно подкармливать растения необходимыми элементами питания», – подчеркнул первый замминистра и добавил, что за вегетацию сельхозпроизводителям придется обработать около 4 млн га.

Озимые культуры сейчас находятся на стадии колошения, а яровые – на фазе выхода в трубку. «<…> проход опрыскивания со средствами защиты и удобрениями позволит нам заложить основу более весомого колоса, а второй заход с листовой подкормкой в фазе колошения – это уже гарантия хорошего урожая», – обратился Титов к аграриям Татарстана.

Кроме того, представитель Минсельхозпрода РТ отметил важность использования нормализованной воды, приготовленной в стационарных растворных узлах. По его словам, сейчас серьезно подходят к этой задаче такие районы республики, как Атнинский, Кукморский и ряд других.

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