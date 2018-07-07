В Татарстане для успешной зимовки скота надо заготовить не менее 1,8 млн тонн условных единиц кормов

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Татарстане для успешного проведения зимовки скота в сельхозформированиях необходимо заготовить не менее 1,8 млн тонн условных единиц кормов. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о ходе сезонных полевых работ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Первый заместитель главы Минсельхозпрода РТ Николай Титов отметил, что по состоянию на 14 июня в республике заготовлено 85 тыс. тонн кормовых единиц. При этом сена заготовлено 30 тыс. тонн, а сенажа – 228 тыс. тонн при показателях на аналогичную дату прошлого года 0,6 тыс. тонн и 27 тыс. тонн соответственно.

По словам докладчика, активно идет закладка сенажа в таких районах, как Атнинский, где его заготовлено 24 тыс. тонн, Заинский – 19 тыс. тонн, Азнакаевский – 16 тыс. тонн, Актанышский – 13 тыс. тонн, Кайбицкий и Нурлатский районы – по 10 тыс. тонн.

Заготовка сена хорошо организована в Ютазинском, Высокогорском, Балтасинском, Буинском, Арском, Дрожжановском и Чистопольском районах.

Как отметил Титов, день заготовки кормов – это минимум неделя сытой зимовки скота. «Было бы целесообразным обеспечить непрерывную работу кормозаготовительных отрядов, а где возможно – и круглосуточную», – подчеркнул первый замминистра, указав на важность продолжающейся в республике кампании по заготовке кормов для животноводства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.