Татар-информ

14 июня 2019, 21:10

Официальная хроникаОбщество

Минниханов поручил наказывать недобросовестных дорожных подрядчиков

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Официальная хроникаОбщество

Минниханов поручил наказывать недобросовестных дорожных подрядчиков

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ подчеркнул, что устранять выявленные нарушения должны сами подрядчики.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил наказывать недобросовестных подрядчиков, допускающих нарушение при ремонте дорог. Руководитель республики заявил об этом на совещании в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами, которое он провел в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба Президента РТ.

До этого о выявленных при ремонте дорог нарушениях рассказал в своем докладе руководитель Инспекции государственного строительного надзора РТ Василий Кудряшов.

Рустам Минниханов в ответ напомнил о необходимости возводить хорошие дороги, тем более что на это выделяются немалые суммы. Необходимо проверять и качество асфальтобетонной смеси, и соблюдение используемых технологий, добавил он.

В связи с этим Президент Татарстана резюмировал: «. Если подрядчики допускают нарушения, то нужно их наказывать. У нас за это предусмотрены штрафы. Устранять нарушения также должны сами подрядчики». 

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