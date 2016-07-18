Минниханов поручил наказывать недобросовестных дорожных подрядчиков

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил наказывать недобросовестных подрядчиков, допускающих нарушение при ремонте дорог. Руководитель республики заявил об этом на совещании в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами, которое он провел в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба Президента РТ.

До этого о выявленных при ремонте дорог нарушениях рассказал в своем докладе руководитель Инспекции государственного строительного надзора РТ Василий Кудряшов.

Рустам Минниханов в ответ напомнил о необходимости возводить хорошие дороги, тем более что на это выделяются немалые суммы. Необходимо проверять и качество асфальтобетонной смеси, и соблюдение используемых технологий, добавил он.

В связи с этим Президент Татарстана резюмировал: «. Если подрядчики допускают нарушения, то нужно их наказывать. У нас за это предусмотрены штрафы. Устранять нарушения также должны сами подрядчики».

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