Татар-информ

14 июня 2019, 20:56

Экономика и финансыОфициальная хроникаОбщество

В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины запланированного жилья

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Экономика и финансыОфициальная хроникаОбщество

В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины запланированного жилья

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

С начала года по программе Госжилфонда при Президенте РТ построены 45 домов из 165.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Согласно данным на 13 июня, в Татарстане с начала 2019 года ввели в эксплуатацию 1 млн. 255 тыс. кв. метров жилья, что составляет 51,8% от запланированного. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров, которые должны быть построены по инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ, уже возведены 45 домов на 2 тыс. 69 квартир площадью 119,4 тыс. кв. метров. Еще 60 объектов находятся в высокой степени готовности, в том числе 19 – на стадии ввода в эксплуатацию, 19 – в средней степени, 41 дом – в низкой степени, отметил докладчик.

Из строящихся по программе многоквартирного инвестиционного жилья 63 зданий 29 находятся в высокой степени готовности, 30 – в средней, 4 – в низкой.

Кроме того, уже построен 4 тыс. 171 индивидуальный дом из 7 тыс. 325 запланированных. 

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