Камалтынов: Все, что делается для людей, делается «Единой Россией»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Все, что делается для людей в Татарстане, делается совместно с партией «Единая Россия». Такое мнение выразил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, выступая на конференции Казанского местного отделения партии в Татарстане.

«Все, что делается для людей, делается вместе с “Единой Россией“, а нередко и руками “Единой России“. Людьми, которые представляют партию. Неужели мы не можем если не гордиться, то хотя бы твердо стоять на ногах и говорить, что такого количества социально ориентированных программ, какое есть в республике, больше ни в одном субъекте не присутствует?» – обратился к присутствующим Камалтынов.

Он отметил, что по всей республике построены ФАПы, обновлены поликлиники, строятся школы и детские сады, ремонтируются дороги.

«Через решение таких больших социальных задач мы потихоньку поднимаем качество жизни всех людей. Молчать об этом не надо, стесняться этого не надо», – уверен зампредседателя Госсовета РТ. Он добавил, что ряд интересных проектов, ориентированных на работу с населением, будет запущен после 20 июня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани прошла 31-я конференция Казанского местного отделения партии «Единая Россия» в Татарстане. Главной темой мероприятия стало усиление контроля за реализацией национальных проектов в столице республики.

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