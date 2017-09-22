Динара Прокопьева

14 июня 2019, 17:40

Экономика и финансыОбщество

Фанис Нурмухаметов возглавил рабочую группу по контролю за исполнением нацпроектов в Казани

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Экономика и финансыОбщество

Фанис Нурмухаметов возглавил рабочую группу по контролю за исполнением нацпроектов в Казани

Фото: архив/Расих Фасхутдинов

По мнению директора Казанского зооботсада, нацпроекты – это основные ориентиры для сохранения и развития человеческого капитала страны.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Директор Казанского зооботсада и депутат Казанской городской Думы Фанис Нурмухаметов возглавил рабочую группу по контролю за исполнением национальных проектов в столице Татарстана. Решение принято на конференции Казанского местного отделения партии «Единая Россия» в республике.

«12 национальных проектов – это основные ориентиры для сохранения и развития человеческого капитала нашей страны, который является основной ценностью. Все они направлены на улучшение жизни каждого из нас», – сказал Нурмухаметов в своем докладе.

Он отметил, что совместными усилиями исполкома Казани и депутатов Казгордумы усилен контроль за исполнением национальных проектов. Так, например, создана рабочая группа по контролю за исполнением нацпроектов в Казани, в которую вошли 36 депутатов.

На конференции было принято решение, что рабочую группу возглавит Фанис Нурмухаметов. Кроме того, каждый депутат-партиец будет контролировать реализацию нацпроектов на закрепленной за ним территории.

«Что такое национальные проекты для простого жителя Казани? Это детские сады, школы, спортивные площадки, общественные пространства, внимание к старшему поколению, повышение производительности труда, развитие предпринимательской деятельности, здравоохранение, экология и многое другое, составляющее нашу повседневную жизнь», – отметил докладчик.

О социальных проектах, которые реализуются в республике, напомнил зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. По его словам, «такого количества социально ориентированных программ, которое есть в республике, ни в одном другом субъекте не присутствует».

Другой участник конференции – заместитель мэра Казани Людмила Андреева призвала членов партии больше говорить с жителями Казани и Татарстана о ходе нацпроектов и о достигнутых успехах.

«Очень ценно, что партийцы взяли под свой контроль реализацию национальных проектов. Но мало взять под контроль, мало того, что вы ездите, смотрите, проверяете. Об этом должны знать люди. Сейчас главная задача – это работа с людьми. Не надо стесняться говорить о том, что имеется сейчас в Казани. Такое не везде есть», – подчеркнула она.

В рамках исполнения национальных проектов Татарстан утвердил почти 50 региональных составляющих с детализацией мероприятий и целевых показателей результативности. В 2019 году на их реализацию выделят 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16,7 млрд рублей. Деньги пойдут на конкретные цели: строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры, ремонт дорог и так далее. 

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