Замминистра спорта РТ: Казань может принять чемпионат мира по гиревому спорту

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани может пройти чемпионат мира по гиревому спорту. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

«Мы готовы провести чемпионат мира, если нам разрешит президент Всероссийской федерации гиревого спорта Игорь Солодов», – сообщил замминистра.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Казани впервые стартовал чемпионат России по гиревому спорту, на котором проходит отбор лучших участников в национальную сборную.

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