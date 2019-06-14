Салават Фатхетдинов о чемпионате России: Татарстанские гиревики всегда в тройке лидеров

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Заслуженный артист России и президент Федерации гиревого спорта Татарстана Салават Фатхетдинов поделился ожиданиями от стартовавшего в Казани чемпионата России.

«Мы никогда не были сзади всех или посередине списка лучших спортсменов, мы всегда в тройке лидеров. Одно время сборная России практически состояла из татарстанских гиревиков», – подчеркнул Фатхетдинов.

«С чемпионата, который стартует сегодня, для участия на чемпионате мира будут отобраны лучшие спортсмены. И я думаю, что татарстанцы в этот список войдут, причем в немалом количестве», – добавил он.

Соревнования в казанском Дворце единоборств продлятся с 13 по 16 июня. Они проходят в дисциплинах «длинный цикл», «двоеборье» и «эстафета» среди мужчин, «длинный цикл» и «рывок» среди женщин.

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