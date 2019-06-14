В преддверии Сабантуя в лесу «Лебяжье» ведутся санитарные вырубки деревьев

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В преддверии Сабантуя в казанском лесу «Лебяжье» вырубают сухие и больные деревья. Эту ситуацию прокомментировали в администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

«В рамках подготовительных работ здесь благоустраивается территория: вывозится мусор, вырубаются аварийные деревья (на основании акта Комитета внешнего благоустройства Казани), которые представляют опасность для гостей праздника», – пояснил представитель пресс-службы администрации.

Вырубку деревьев заметили местные жители. Они обратились в ИА «Татар-информ» с просьбой разобраться в ситуации. Выехавшая на место корреспондент агентства действительно обнаружила поваленные деревья. При этом находившиеся там рабочие пояснили, что вырубки производятся в санитарных целях.

Производит работы «Горводзеленхоз» с помощью частных компаний. По словам одного из лесорубов, деревья спиливают на расстоянии 50 метров от дорог, по которым ходят люди. При этом удаляют только сухие и старые растения, которые могут представлять опасность при сильном ветре.

В администрации Кировского и Московского района также добавили, что осенью на территории лесопарка будет проводиться компенсационная посадка свежих сосен и берез. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», здесь планируют высадить свыше 52 тыс. молодых сосен.

На самой же территории, где будет проходить Сабантуй, ведутся строительные работы: устанавливают сценическое оборудование, организуют зоны трибун и подворья, а также зоны спортивных соревнований, детский активностей и торговли.

Городской Сабантуй на озере Лебяжьем отпразднуют 23 июня.

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