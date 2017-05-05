В Казани для восстановления леса «Лебяжье» высадят более 52 тыс. молодых сосен

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Для восстановления особо охраняемой природной территории – городского леса «Лебяжье» в Казани высадят свыше 52 тыс. молодых сосен. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Из технического задания следует, что до конца текущего года в лесу должны быть высажены 52 тыс. 96 сеянцев сосны обыкновенной. Растения должны иметь возраст не менее двух лет и высоту от 10 до 15 см. Победитель тендера должен будет не только высадить молодые деревья, но и поливать их, ухаживать за ними.

В качестве заказчика работ выступает Комитет внешнего благоустройства Казани. На их проведение из городского бюджета предполагается выделить свыше 3 млн 499,6 тыс. рублей – такова начальная цена контракта. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 27 июня, сам он состоится 1 июля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что зона городского леса «Лебяжье» уменьшится на 3 млн кв. метров.

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