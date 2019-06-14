Талгат Таджуддин: «Мечеть должна быть не только местом намаза, но и местом единения и дружбы»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Мечеть должна быть не только местом намаза, но и местом единения и дружбы. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в международном выставочном центре Kazan Expo председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

«Мечеть должна быть не только местом намаза, но и местом единения, дружбы, распространения религии. И здесь важную роль играют имамы, потому что в первую очередь население всегда ориентируется на них, даже представители других религий, – сказал верховный муфтий России. – Имамы никогда не должны забывать, что у них есть огромные обязанности и задачи. И не только в мечетях».

По его словам, имам должен «показывать правильный путь, вести всех по этому правильному пути». «Поэтому труд имама – это не профессия. Он продолжатель пути, который показал Аллах. Нужно всем сердцем нести этот свет. И эту святую миссию необходимо обсуждать с обществом и государством», – убежден Таджуддин.

«У нас построены тысячи мечетей, но выполняет ли каждая из них свою функцию? Есть мечети для 150–200 человек, а туда приходят на пятничный намаз всего пять-десять человек. Некоторые вообще не открываются. Поэтому важно, чтобы в наших мечетях были хорошие, достойные имамы», – добавил он.

Председатель Центрального духовного управления мусульман также заметил, что возникают споры о том, есть в исламе национальность или нет. «Сохранять нацию нужно и в мечети, и в семье, и в школе. Начинаться это должно в семье, исходить от родителей. И взрослые люди, у которых есть семьи, должны знать свои традиции, язык, культуру, потому что они – продолжатели всего этого», – подчеркнул он.

Кроме того, верховный муфтий выступил против модернизации ислама. «Поднимаются вопросы, что нужно религию модернизировать, подгонять под наше время. Но у нас есть своя основа. Как мы можем изменить ту религию, веру, которую нам ниспослал Аллах? Мы можем только сопоставлять со своими знаниями, правильно доносить до народа все слова. Ведь мы не только перед своей нацией ответственны, если живем в многонациональном государстве. Согласно Корану, мы должны жить по традиционному исламу и своим соотечественникам, народу от всей души доносить аяты и хадисы», – заключил Таджуддин.

В Казани с 13 по 15 июня проходит X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Всего на форум приглашены около 1,2 тыс. представителей духовенства из 70 регионов России. Предполагается, что 15 июня делегаты примут участие в «Изге Болгар жыены».

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