Татар-информ

14 июня 2019, 10:32

ОбществоДуховная жизнь

Президент РТ: «Сохранение национальной самобытности и религии – основной фактор развития»

Рекомендуем

ОбществоДуховная жизнь

Президент РТ: «Сохранение национальной самобытности и религии – основной фактор развития»

Фото: Салават Камалетдинов

Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сохранение национальной самобытности и религии является основным фактором развития и духовным подспорьем. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Kazan Expo Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы должны сохранить родной язык, наши традиции, религию. В сложное время сохранение национальной самобытности и религии является основным фактором развития, духовным подспорьем и силами», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов напомнил собравшимся об официальном принятии ислама Волжской Булгарией в 922 году. «Наши предки приняли ислам, и это определило рост нашей нации. Более тысячи лет татарский народ является важной частью мусульманского мира в многонациональной России, помогает росту и процветанию страны», — подчеркнул он.

Веками, несмотря на трудности, татарский народ шел вперед, а главной силой для национального развития была исламская религия, добавил Президент РТ. «Это было и в XIX веке, и продолжается сейчас. Поэтому для нас важно развитие национального и религиозного образования. Необходимо вернуть значимость религиозного образования. В связи с этим возлагаем большие надежды на Болгарскую исламскую академию. Она должна быть научным и духовным центром», — продолжил он.

Рустам Минниханов убежден, что выпускники этого учебного заведения должны развивать традиционные устои исламской религии. «В этом году ожидаем первый выпуск докторов Болгарской исламской академии, — отметил он. — Имамы выполняют огромную роль, и всех важных целей мы можем достичь только совместными усилиями. Но всегда нужно помнить о серьезной проблеме — когда появляется духовный вакуум, возникают экстремистские идеи».

По мнению Президента РТ, хорошим решением стало проведение в последнее время в мечетях уроков по родному языку, родному краеведению, татарской литературе.

«Нам очень важно сохранить единство нации, вы все это понимаете и должны объяснять это своим землякам. Многие поставленные на предыдущих форумах задачи выполнены, можем считать это общими успехами. Нужно продолжать и дальше эту работу. Ежегодно проводится “Изге Болгар жыены”, приезжают мусульмане из разных стран. Мероприятие поднялось на высшую ступень, потому что вы участвуете в этом празднике. Спасибо за то, что вы вносите огромный вклад в развитие языка, религии, национальной самобытности», — обратился Рустам Минниханов к участникам форума.

Всемирный конгресс татар с 13 по 15 июня проводит в Казани X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Всего на форум приглашены около 1,2 тыс. представителей духовенства из 70 регионов России. 15 июня запланировано участие делегатов в «Изге Болгар жыены».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Камиль хазрат Самигуллин заявил о необходимости изменения концепции строительства мечетей в городах
Новости дня
11:54
Первоклассникам Алькеевского района вручили портфели от депутата ГД Айрата Хайруллина

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года.

11:52
Виновных в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада отправили за решетку почти на 50 лет

24-летнего Махджуба Тиджани Хассана убили в Казани 16 февраля 2017 года.

11:38
Режиссер из Казани выиграла 500 тыс. рублей на создание документального фильма

Съемки документального фильма-наблюдения «Место силы» будут проходить в уникальном месте – в одном из семи чудес России Мань-Пупу-Нер.

11:25
Бизнесмен из Бугульмы лишился полумиллиона рублей, пытаясь купить битум у афериста

Злоумышленник у одних заказал продукт, а второму предложил его купить по сниженной стоимости.

11:22
Камиль хазрат Самигуллин заявил о необходимости изменения концепции строительства мечетей в городах

Мечеть должна быть самым лучшим местом города, убежден председатель ДУМ РТ.

11:02
В Казани начались тренировочные полеты Red Bull Air Race

Пилоны для авиагонок установлены в акватории Казанки.

10:48
В Татарстане оштрафована строительная база за незаконное сжигание шин

Факт незаконного сжигания отработанных шин, покрышек, масляных и воздушных фильтров экологи обнаружили на территории Набережных Челнов.

10:35
Аферист представился жительнице Нижнекамска сотрудником банка и похитил с ее счета 400 тысяч рублей

Злоумышленник убедил жертву, что с ее счета пытаются списать деньги.

10:32
Президент РТ: «Сохранение национальной самобытности и религии – основной фактор развития»

Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

10:16
Россиянам запретят держать дома крокодилов, акул и пингвинов
10:15
Таттелеком объявляет о старте сотрудничества с компанией ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Взаимодействие позволит клиентам Таттелеком оформлять страховые полисы прямо в офисах продаж.

10:00
«Изге Болгар жыены» откроется концертом религиозных песнопений, мунаджатов и баитов

Праздник начнется в восемь утра концертом духовной музыки, в котором примут участие творческие коллективы и солисты республики.

09:44
На международном Дне йоги казанцев ждут занятия с тренерами, фотосессия и уроки индийских танцев

Праздник соберет любителей йоги всех возрастов и уровней подготовки.

09:26
Мэрия Казани: «Осушение» протоки Булака связано с ремонтом и монтажом оборудования для фонтанов

Жители Казани в соцсетях выразили обеспокоенность исчезновением воды в протоке Булака.

09:07
У станции метро «Горки» в Казани автомобиль сбил пешехода

Авария произошла на остановке «Горки Парк» около часа назад.

08:45
Житель Альметьевска получил смертельные травмы в ДТП, попытавшись перейти дорогу на красный

Авария произошла вечером на улице Шевченко.

08:30
В казанском ИТ-парке пройдет региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

Участники за 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов, а в случае победы получат полмиллиона рублей и смогут запустить бизнес.

08:00
В 2019 году по нацпроекту «Демография» на строительство детсадов в РТ направят 855 млн рублей

В этом году в республике появятся 3 тыс. дополнительных мест в детсадах для детей до трех лет.

07:21
Казань примет Всероссийские соревнования по боксу общества «Динамо»

Состоятся поединки между боксерами-мужчинами в десяти весовых категориях.

06:46
В число редких для Казани имен вошли Арон, Делия, Иллария и Самуэль

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 357 детей.

06:15
На строительство новой мечети нижнекамцы собрали почти 2 млн рублей

Мечеть должны построить в 35-м микрорайоне.

05:10
Заинских школьников трудоустроят вожатыми, озеленителями и помощниками соцработников

Больше всего подростков будут работать вожатыми на дворовых площадках в рамках проекта «Веселое лето».

04:47
Спасская вокалистка стала лауреатом международного конкурса-фестиваля YourWay

Исполнительница вошла в число призеров фестиваля в номинации «Эстрадный вокал. Соло» (третья возрастная категория).

03:38
Эстафета флага WorldSkills прибудет в Муслюмовский район

Гостей будут развлекать ростовые куклы – талисманы чемпионата Алтын и Алмаз.

02:46
Пестречинцы привели в порядок место проведения военного фестиваля «Элбэдэн»

Военные игры состоятся в День памяти и скорби, 22 июня, на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова в деревне Альвидино.

События