Президент РТ: «Сохранение национальной самобытности и религии – основной фактор развития»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сохранение национальной самобытности и религии является основным фактором развития и духовным подспорьем. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Kazan Expo Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы должны сохранить родной язык, наши традиции, религию. В сложное время сохранение национальной самобытности и религии является основным фактором развития, духовным подспорьем и силами», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов напомнил собравшимся об официальном принятии ислама Волжской Булгарией в 922 году. «Наши предки приняли ислам, и это определило рост нашей нации. Более тысячи лет татарский народ является важной частью мусульманского мира в многонациональной России, помогает росту и процветанию страны», — подчеркнул он.

Веками, несмотря на трудности, татарский народ шел вперед, а главной силой для национального развития была исламская религия, добавил Президент РТ. «Это было и в XIX веке, и продолжается сейчас. Поэтому для нас важно развитие национального и религиозного образования. Необходимо вернуть значимость религиозного образования. В связи с этим возлагаем большие надежды на Болгарскую исламскую академию. Она должна быть научным и духовным центром», — продолжил он.

Рустам Минниханов убежден, что выпускники этого учебного заведения должны развивать традиционные устои исламской религии. «В этом году ожидаем первый выпуск докторов Болгарской исламской академии, — отметил он. — Имамы выполняют огромную роль, и всех важных целей мы можем достичь только совместными усилиями. Но всегда нужно помнить о серьезной проблеме — когда появляется духовный вакуум, возникают экстремистские идеи».

По мнению Президента РТ, хорошим решением стало проведение в последнее время в мечетях уроков по родному языку, родному краеведению, татарской литературе.

«Нам очень важно сохранить единство нации, вы все это понимаете и должны объяснять это своим землякам. Многие поставленные на предыдущих форумах задачи выполнены, можем считать это общими успехами. Нужно продолжать и дальше эту работу. Ежегодно проводится “Изге Болгар жыены”, приезжают мусульмане из разных стран. Мероприятие поднялось на высшую ступень, потому что вы участвуете в этом празднике. Спасибо за то, что вы вносите огромный вклад в развитие языка, религии, национальной самобытности», — обратился Рустам Минниханов к участникам форума.

Всемирный конгресс татар с 13 по 15 июня проводит в Казани X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Всего на форум приглашены около 1,2 тыс. представителей духовенства из 70 регионов России. 15 июня запланировано участие делегатов в «Изге Болгар жыены».

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