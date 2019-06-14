Парень из Набережных Челнов найден мертвым в Петергофе

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). 20-летний парень из Набережных Челнов, объявленный на днях в розыск, найден мертвым, об этом ИА «Татар-информ» сообщил известный фотограф Андрей Веретенников.

Тело студента СПбГУ найдено у старого окопа в Петергофе. Его обнаружил прохожий на Гостилицком шоссе.

«Родители сейчас в Петергофе, им должны выдать тело и потом будут решать вопросы по похоронам. Такая трагедия для семьи. Ведь Антон был единственным ребенком у родителей», — сказал Веретенников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, 20-летний челнинец ушел из общежития 10 июня и не вернулся. Поиски длились три дня.

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