Поисковики Санкт-Петербурга разыскивают парня из Набережных Челнов

(Набережные Челны, 11 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Поисковики Санкт-Петербурга разыскивают челнинского парня, который накануне вышел из общежития в Петергофе, и с тех пор о нем ничего не известно. Поиск 20-летнего челнинца начался и в его родном городе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил известный челнинский фотограф и друг семьи пропавшего Андрей Веретенников.

Как рассказал источник, накануне исчезновения у 20-летнего Антона Баринова был серьезный разговор с его девушкой возле общежития, после чего 10 июня он встал в 4.30 утра и ушел, не сказав, куда направляется. Приметы пропавшего: рост 164 сантмитера, нормального телосложения, у него темные волосы со светлыми концами, карие глаза. В момент исчезновения на нем были белая кофта, черная накидка с капюшоном, синие джинсы, синие кроссовки на белой подошве, темные очки.

Как рассказал Веретенников, семью Антона Баринова он знает давно — дружит с его отцом Алексеем Бариновым, который известен своими археологическими изысканиями. Антон по складу характера близок к отцу — часто вместе с ним бывал в экспедициях. А после окончания школы в Автограде поступил в один из вузов Петергофа.

«Антон довольно домашний человек, не способный на эпатажные поступки. Мы полагаем, что он поехал в родной город. Поэтому и объявили его розыск в Набережных Челнах», — сообщил Веретенников.

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