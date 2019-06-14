Жители Татарстана и Минздрав РТ выбрали врача года

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Врачом года в Татарстане стал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации Казанского государственного медицинского университета, заслуженный врач РТ Энвер Богданов.



Победителя номинации назвали сегодня на торжественной церемонии подведения итогов главного медицинского конкурса Татарстана «Врач года – Ак чэчэклэр 2019».

«От всей души поздравляю вас! Вы люди, которые отвечают за здоровье и жизнь наших граждан. Если взять указы Президента Российской Федерации, то можно отметить, что развитие здравоохранения – одно из приоритетных направлений в России», – сказал Президент РТ Рустам Минниханов.

В конкурсе представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

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