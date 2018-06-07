Врачом года первичного звена стал врач-педиатр из Заинского района Татарстана

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Фото: Валерия Белова
(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани назвали победителя конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» в номинации «Врач первичного звена».
Лучшим специалистом в республике признали врача-педиатра, участкового педиатрического отделения поликлиники Заинской ЦРБ Григория Абрамова.
«С огромным удовольствием я хочу поздравить вас с праздником. Вы – белые цветы. Без вас наше здоровье невозможно», – объявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
По предложению медика на базе педиатрического отделения поликлиники появился кабинет раннего вмешательства, где получают реабилитацию дети с неврологическими патологиями. Ежегодно через этот кабинет проходят более 100 детей, 95 процентов которых к году выздоравливают и снимаются с учета.
Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» проходит сегодня в КРК «Пирамида».
В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».
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Благодаря работе награжденного специалиста в районе выросла рождаемость и снизилась смертность.
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