Врачом года первичного звена стал врач-педиатр из Заинского района Татарстана

Медика наградили в КРК «Пирамида» на торжественной церемонии конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани назвали победителя конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» в номинации «Врач первичного звена».

Лучшим специалистом в республике признали врача-педиатра, участкового педиатрического отделения поликлиники Заинской ЦРБ Григория Абрамова.

«С огромным удовольствием я хочу поздравить вас с праздником. Вы – белые цветы. Без вас наше здоровье невозможно», – объявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По предложению медика на базе педиатрического отделения поликлиники появился кабинет раннего вмешательства, где получают реабилитацию дети с неврологическими патологиями. Ежегодно через этот кабинет проходят более 100 детей, 95 процентов которых к году выздоравливают и снимаются с учета.

Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» проходит сегодня в КРК «Пирамида».

В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».