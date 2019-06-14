Болгар впервые примет Всероссийские соревнования по корэш

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Болгаре впервые пройдут Всероссийские соревнования по корэш, которые состоятся в рамках ежегодного съезда мусульман «Изге Болгар жыены». Об этом сообщает пресс-служба Федерации корэш России.

В мероприятии, которое пройдет 15 июня на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, примут участие более десятка регионов России, спортсмены выступят в трех весовых категориях.

Соревнование может перерасти из всероссийского в международное, так как масштабное мероприятие проводится в Болгаре в первый раз.

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