«Изге Болгар жыены» откроется концертом религиозных песнопений, мунаджатов и баитов

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). 15 июня на территории Болгарского музея-заповедника состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.



Участие в празднике примут паломники из разных регионов России и зарубежных стран, руководство Татарстана, представители духовенства, главы муниципальных образований, руководители министерств и ведомств, муфтии регионов России.



Праздник начнется в восемь утра концертом духовной музыки, в котором примут участие творческие коллективы и солисты республики – в их исполнении прозвучат мунаджаты, баиты и религиозные песнопения.

Торжественное открытие состоится на центральной площади Болгарского городища в девять утра. В 10.30 на территории комплекса «Малый минарет и Ханская усыпальница» участники совершат молитву-покаяние, в полдень на территории Соборной мечети начнется коллективный полуденный намаз под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.



По традиции будет работать ярмарка мастеров народных художественных промыслов. В программе также запланирован Всероссийский турнир по борьбе на поясах. Кроме того, гости праздника смогут посетить все музеи заповедника, которые будут работать в течение дня.



«Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.



С 2005 года праздник проходит при поддержке Министерства культуры РТ, Исполнительного комитета ВКТ, ДУМ РТ и Спасского района.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов станет участником празднования в честь принятия ислама Волжской Булгарией.

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